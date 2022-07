Primo spettacolo per bambini al 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo

Cervo. Arriva il primo spettacolo dedicato ai bambini al Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Domenica 31 luglio il Festival si sposta al Parco del Ciapà per La Poesia vola!, uno spettacolo dedicato ai più piccoli, con uno dei più noti e importanti scrittori di testi per l’infanzia, Roberto Piumini, affiancato dalla fisarmonica di Nadio Marenco. La poesia vola! porta il pubblico in mezzo alla natura, nel Parco del Ciapà, per un’esperienza immersiva in un angolo di macchia mediterranea.

... » Leggi tutto