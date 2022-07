Rinnovabili, Erg acquista sette parchi eolici nel sud Italia: “Posizione di leadership consolidata”

Genova. ERG, tramite una propria controllata, ha siglato un accordo con EDP Renewables Italia Holding S.r.l. per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di sette società proprietarie di altrettanti parchi eolici situati in Italia. L’accordo prevede che una quota di minoranza in una delle suddette società sia ceduta ad ERG direttamente da un terzo investitore. Gli impianti sono ubicati in Basilicata, Campania e Calabria ed hanno complessivamente una capacità installata pari a 172 MW, a cui corrisponde una produzione stimata annua pari a circa 400 GWh.

