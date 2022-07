Rivieracqua, Biancheri sciorina i numeri del fallimento: «Privato ineluttabile, sindaci hanno cambiato idea»

Sanremo. «A malincuore devo accettare la trasformazione di Rivieracqua in società mista pubblico-privata perché ho dovuto prendere atto, in questi ultimi due anni, che non c’è più la volontà politica dei sindaci imperiesi di mantenere l’azienda interamente pubblica». A dichiararlo è il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che, questa sera, ha dovuto fare i conti con il fuoco incrociato di chi lo accusa di aver gettato la spugna sulla battaglia per l’acqua pubblica. Dalla maggioranza, a votare contro l’indirizzo del primo cittadino, sulle modifiche dello statuto di Rivieracqua, anticamera della privatizzazione, è stato il consigliere Mario Robaldo. L’esponente del PD, ex dipendente di Amaie, oggi in Rivieracqua, ha parlato chiaro: «Non si è fatto nulla per evitare la privatizzazione».

