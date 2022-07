Sanremo, addio a Rosa Cirillo. Una vita di lavoro a Casa Serena

Sanremo. Dipendenti di Casa Serena in lutto per la morte a 83 di Rosa Cirillo, una vita di lavoro passata tra le mura della residenza per anziani di Poggio. Cirillo, nubile, è stata per oltre 40 anni coordinatrice del personale di ristorazione e pulizie. Per motivi di saluti, al suo pensionamento, era tornata a vivere da qualche anno a Napoli, sua Città natale, dove è mancata nella giornata di ieri. «I colleghi tutti la ricordiamo con affetto».

