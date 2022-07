Savona. “Oggi è un momento importante. La chiusura del piano di riequilibrio avviene nella metà del tempo. Si sono effettuati tagli per il doppio del necessario. Questo può avere un pro e un contro”. Lo ha detto il sindaco Marco Russo in occasione del passaggio in consiglio comunale della delibera per la richiesta della fuoriuscita dal piano di riequilibrio.

... » Leggi tutto