Scarseggia l’acqua a Badalucco, scatta l’ordinanza antisprechi

Badalucco. Anche il borgo della Valle Argentina è stretto, a causa della perdurante mancanza di precipitazioni piovose, nella morsa della siccità. Ed è così che il sindaco Matteo Orengo, al pari di tanti suoi colleghi della provincia di Imperia, corre ai ripari firmando un‘ordinanza antisprechi. Scatta il divieto di irrigazione di giardini, orti e prati, a parte tutte le irrigazioni che non provengono dalla rete di acquedotto comunale o dai consorzi irrigui e le attività produttive. Sarà proibito riempire o rabboccare le piscine private con acqua ad uso idropotabile o irriguo. Stop al lavaggio strade con esclusione dei marciapiedi e delle aree pedonali urbane. Proibito anche il lavaggio di cortili e piazzali privati. In ultimo, per lavare i veicoli, l’unica scelta sarà quella dell’autolavaggio, in quanto non sarà più permesso il “fai da te” nella pulizia dei mezzi. Le multe per chi contravviene a queste disposizioni, partono da 50 euro per arrivare a 500.

... » Leggi tutto