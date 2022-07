Tempi, costi, lavoro e “il mare che non legge i contratti”: a Tursi in scena tutti i dubbi sulla nuova diga

Genova. I tempi, l’incognita mare, gli extracosti, le possibili beghe giuridiche, la tenuta occupazionale durante i cantieri. Sono tante le domande emerse durante la commissione consiliare sulla nuova diga del porto di Genova. La commissione, voluta fortemente dal Pd, ha visto – per la prima volta a una commissione dal 2017 – la partecipazione del sindaco Bucci, anche in qualità di commissario alle opere per lo sviluppo portuale. A rispondere ai quesiti dei consiglieri anche il presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Tra gli auditi i rappresentanti delle varie sigle sindacali, tecnici della Regione e Rina Consulting, project manager dell’infrastruttura.

