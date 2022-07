Appunti francesi per Gotti: “A tratti bene, arbitraggio discutibile. Il pressing? Dobbiamo farlo di squadra”

“Lo Spezia a tratti bene, anche molto bene. Era una partita ad alta intensità agonistica, qualche botta di troppo. Torniamo con qualche acciacco, ma sappiamo che in questa fase è abbastanza normale. Peraltro un arbitraggio quantomeno discutibile sugli episodi, sui cartellini, sul rigore… porta nel finale ad accendersi la partita. Dispiace questo aspetto”. Così Luca Gotti al termine di Angers-Spezia 2-2, ultima amichevole estiva per gli aquilotti. Partita vera, finita con cinque ammoniti e due espulsi nel finale: Bentaleb per i padroni di casa e Agudelo per gli aquilotti.

... » Leggi tutto