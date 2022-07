L’Ordine degli Architetti PPC della provincia della Spezia in collaborazione con il Cinema Nuovo lancia l’iniziativa “Architettura al cinema”. Dopo questi anni difficili di pandemia, torniamo al cinema per parlare di architettura. Un modo inedito per farlo, legato alle immagini e alla fiction, non solo per tecnici del settore, ma aperto a tutta la cittadinanza.

... » Leggi tutto