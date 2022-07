Bordighera, fermate autobus soppresse per migranti. Deputato Di Muro chiede il ripristino: «Situazione paradossale»

Bordighera. «Non ci volevo credere, e allora sono venuto a Bordighera per verificare di persona. Sentite questa. I migranti usano il bus per raggiungere la Francia…e che si fa? Si sopprime la fermata! L’immigrazione incontrollata ha un prezzo. Qui a pagarne le spese sono cittadini e turisti, privati di un servizio pubblico». A dichiararlo è il deputato della Lega Flavio Di Muro, che si è recato in località Madonna della Ruota, a Bordighera, davanti a una delle due fermate soppresse a seguito della morte di due migranti, travolti da un furgone lo scorso aprile mentre tentavano di attraversare l’A10 all’altezza di Bordighera.

