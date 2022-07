Carabinieri e gendarmerie nationale, pattuglie miste a Ventimiglia

Ventimiglia. Dopo aver ricevuto l’assenso degli organi competenti e principalmente della Prefettura di Imperia, il comando provinciale dei carabinieri di Imperia ha esteso le pattuglie miste carabinieri/gendarmerie nationale francese, anche al Comune di Ventimiglia.

Le pattuglie, riattivate sul territorio italiano già dallo scorso 15 aprile, erano svolte con periodici servizi nel comune di Olivetta San Michele, ma adesso saranno effettuate anche a Ventimiglia con particolare riferimento alle giornate del mercato settimanale del venerdì che da anni è considerato il mercato più grande d’Italia. Una tradizione ed una istituzione per gli italiani e per i francesi che

vivono in Costa Azzurra oltre ai numerosi turisti che scelgono la Riviera per le loro vacanze e che amano passeggiare tra le bancarelle, attirati dalla convenienza e dalla maggiore qualità dei prodotti rispetto alla vicina Francia.

