Diciannovenne ai domiciliari viola gli obblighi e finisce in carcere

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura della Spezia hanno tratto in arresto un diciannovenne di origini marocchine, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per una serie di furti eseguiti con la tecnica della “spaccata” Il giovane è sottoposto ad indagini, in concorso con altri soggetti identificati, per una serie di furti, consumati e tentati, perpetrati lo scorso autunno in danno di diversi esercizi commerciali cittadini nonché su auto in sosta.

