Dopo la pioggia resta l’afa, in risalita le massime

Anche con una notte di pioggia sulle spalle, l’afa non molla. Nel corso delle prime ore della mattina sono rimaste, sulla costa situazioni di instabilità che andranno via via migliorando nel corso della giornata per l’ingresso di correnti settentrionali più secche. Le temperature minime restano stabili mentre le massime tenderanno a salire. I venti soffieranno in prevalenza da nord sul Genovesato mentre saranno deboli variabili o localmente in regime di brezza altrove. L’umidità resta su valori medio alti. Il mare sarà poco mosso.

