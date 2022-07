Incidente in Via Muccini, migliorano le condizioni del ragazzo ricoverato alla Spezia

Migliorano le condizioni del ragazzo di 15 anni ricoverato al Sant’Andrea della Spezia a seguito del gravissimo incidente stradale avvenuto in Via Muccini a Sarzana dove è rimasta coinvolta anche una 14ennne, tutt’ora ricoverata al San Martino di Genova la cui prognosi rimane riservata. Il 15enne è cosciente, monitorato con attenzione dai medici di Medicina d’Urgenza e seguito dalla famiglia. La Polizia locale di Sarzana sta conducendo indagini serratissime su quanto avvenuto ieri e oggi sono stati acquisiti nuovi elementi. La dinamica su come lo scooter e l’auto siano entrati in collisione è ancora in fase di accertamento. L’urto contro una fiancata dell’autovettura è stato violento e i due ragazzi sono stati sbalzati via riportando seri politraumi. Lui è stato trattato nella shock room del Sant’Andrea della Spezia e lei trasportata d’urgenza a Genova.

