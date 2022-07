La maggioranza sarzanese: “Da opposizione tatticismo politico di misero livello”

“Fare male all’amministrazione anche a costo di fare male a Sarzana. È questa l’unica strategia politica della sinistra sarzanese. Giovedì e ieri ne abbiamo avuto la più lampante dimostrazione”. Si apre così la nota diffusa dalla maggioranza consiliare di Sarzana. “Il consiglio comunale – proseguono le forze consiliari del centrodestra – era convocato per approvare pratiche finanziarie fondamentali per avviare i lavori del ponte e della passerella sul Calcandola e di Battifollo, per la ristrutturazione del Pala Hockey, per la definitiva messa in sicurezza del torrente Parmignola e per importanti misure contro la povertà. Speculando sull’assenza di un consigliere di maggioranza, giustificata a causa Covid, la minoranza ha disertato in blocco il consiglio comunale, impedendo così il regolare svolgimento dei lavori e la discussione dell’ordine del giorno. Riteniamo quanto accaduto un fatto molto grave, indice di totale mancanza di responsabilità istituzionale e di rispetto verso la città. Primo dovere di un consigliere comunale è di non sabotare le sedute del consiglio. È ancor più grave quando ciò accade in modo così plateale e strumentale a un tatticismo politico di misero livello. Dovranno renderne conto ai cittadini”.

... » Leggi tutto