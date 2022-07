La realtà virtuale irrompe in Passeggiata Morin: si può salire su una barca del Palio o rivivere la Marina del Canaletto

3D Cyber, l’azienda spezzina specializzata in servizi tecnologici, produzioni in realtà virtuale e fotogrammetria è presente con uno stand in Passeggiata Morin, lato Largo Fiorillo. Il personale di 3D Cyber sarà in loco il 30 e 31 luglio e il 6 e 7 agosto, in occasione del Blue Festival e del Palio del Golfo, e sarà possibile provare le esperienze in realtà virtuale.

“Potrete salire su una barca del Palio in allenamento, ripercorrere le tracce di Dama Simonetta Vespucci, visitare la nostra costa o rivivere la magia dei porticcioli del Canaletto ormai scomparsi”, spiega Andrea Moscatelli, fondatore dell’azienda.

Gli orari: all’incirca 10 – 12.30 / 17 – orario da definire in base al flusso di persone.

