Natale: “A fronte di 13mila infortuni sul lavoro in sei mesi, in Liguria poco personale Psal”

“Nei primi sei mesi del 2022 si sono verificati oltre 13mila infortuni sul lavoro in Liguria. Di fronte a questa situazione, gli organici delle strutture di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, presenti nelle ASL liguri, scontano una grave mancanza di personale”. E’ l’origine dell’interrogazione presentata da Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, per conoscere le intenzioni della giunta regionale ligure in merito ai concorsi finalizzati alle assunzioni.

