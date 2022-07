Never Stop Dreaming, concluse le riprese del cortometraggio diretto dal sanremese Riccardo Di Gerlando

Sanremo. Si sono concluse nel mese di luglio le riprese del cortometraggio Never Stop Dreaming diretto dal regista sanremese Riccardo Di Gerlando e prodotto dalle associazioni Zuccherarte Ponente e On Stage. Il cortometraggio è tratto da un’opera letteraria del talentuoso scrittore Nicolò Targhetta, autore che si è fatto conoscere in rete passando da 300 a 90mila follower grazie alla pubblicazione quotidiana di brevi e splendidi racconti.

