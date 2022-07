Opposizione sarzanese: “Sindaco non dice la verità e Rampi fa peggio”

Riceviamo dai consiglieri comunali di opposizione di Sarzana e pubblichiamo: “La maggioranza in Consiglio comunale è mancata perché il consigliere Precetti è in vacanza. La maggioranza ha undici consiglieri ed il numero legale in consiglio è di nove, quindi la minoranza non può determinare il numero legale minimo. Sindaco e Rampi vogliono incolpare la minoranza di aver fatto mancare il numero legale alla seduta. Un rozzo tentativo che cozza drammaticamente contro la matematica: mancavano due consiglieri di maggioranza non uno ed uno era sufficiente per svolgere il consiglio. Il sindaco (forse il suo facente funzione Borrini) fanno scattare la macchina del fango e della menzogna per incolpare le minoranze: nessun comunicato precisa che era assente il consigliere Precetti perché in ferie, non malato ,niente si dice per chiarire che Precetti avrebbe garantito il numero legale.

La minoranza ha spiegato in consiglio le ragioni della propria scelta di protesta: precisando che in più occasioni ha subito gravi scorrettezze.

In periodo pre chiusura generale per Covid nel 2020 Rampi ha richiesto implorante alla minoranza di votare il bilancio senza l’ obbligatoria discussione ed ha garantito un successivo consiglio per darvi corso . La parola di Sindaco e Rampi non è stata mantenuta nonostante le reiterate richieste dei consiglieri di minoranza.

Insomma si chiede collaborazione alla minoranza quando non se ne può fare a meno , poi la si “frega” senza alcun rispetto e senza nessuno scrupolo.

Una certezza: se la pratica non è stata votata si deve chiedere ragione alla maggioranza che finge di non sapere che un consigliere è in vacanza , che non ricorda le scorrettezze fatte e di cui neppure si scusa.

La tesi più originale è l’incolpazione della minoranza per le mancata votazione: se il consiglio comunale fosse un autobus la minoranza sarebbe seduta sui seggiolini in fondo al mezzo , la maggioranza al centro e sindaco e rampi sarebbero l’autista e l’aiuto autista.

Se l’autobus cade in un burrone si può incolpare chi è seduto in fondo o la colpa è di chi guida?

Ultima precisazione : la pratica aveva un termine di sessanta giorni per essere approvata , perché Rampi non ha fissato prima il Consiglio, perché lo ha fissato a due giorni dalla scadenza? Sarà colpa della minoranza o di Rampi che fa male il suo compito?

Il vero fatto grave è che il Sindaco, per inesperienza ed incapacità, fa male il suo dovere e con lei Rampi cui vengono attribuiti molti compiti che in realtà non gli spettano e che forse lo distolgono troppo dal compito per cui è stato nominato. Chi è causa del suo male pianga se stesso, Sindaco e Rampi assumano le proprie responsabilità e finisca la litania con cui si attribuisce la colpa sempre agli altri”.

