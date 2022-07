Prenoto Salute, in Liguria più di mille appuntamenti fissati online per diagnostica ed esami radiologici

Genova. Sono più di mille le prenotazioni effettuate dai liguri in meno di 24 ore attraverso Prenoto Salute (prenotosalute.regione.liguria.it), la nuova piattaforma online realizzata da Liguria Digitale per prenotare esami e visite mediche anche da pc e dispositivi mobili, 24 ore al giorno. Il servizio attivo da ieri sera alle 19 offre la possibilità ai cittadini liguri di prenotare inizialmente la diagnostica e gli esami radiologici, che costituiscono un’ampia parte di prestazioni sanitarie, circa il 40% delle prenotazioni effettuate al Centro Unificato di Prenotazione (CUP). Entro l’autunno sarà possibile prenotare online anche gli esami di laboratorio e le prime visite, come avviene già con il CUP.

