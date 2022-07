Rifiuti Alassio, pubblici esercizi nel mirino e sanzioni più salate. Al via campagna “Dillo a Sat”

Alassio. “Gli inviti, i controlli, il ripetere le cose attraverso i social, le lettere a casa, gli interventi degli operatori… evidentemente non sono serviti. Oggi la Giunta comunale, ha ravvisato la necessità di intervenire anche in termini sanzionatori, determinando importi adeguati per contrastare comportamenti che incidono sul tema dell’igiene urbana e del degrado del territorio comunale”.

... » Leggi tutto