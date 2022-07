Turista cade per due metri, trasportato in elicottero al Pronto soccorso

Incidente questa mattina per un turista australiano. L’uomo, durante un trekking tra Corniglia e Vernazza, in prossimità della località Prevo, è caduto e ruzzolato per un paio di metri in una piana sottostante procurandosi abrasioni agli nari superiori e un trauma alla testa. Raggiunto medicato dal soccorso alpino e speleologico Liguria è stato poi stabilizzato dal personale medico dei Vigili del fuoco, sul posto con l’elisoccorso Drago. Issato a bordo del velivolo è stato trasportato per accertamenti al Pronto soccorso della Spezia.

... » Leggi tutto