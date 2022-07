Albenga, il presidente Simone Marinelli: “Il Savona? Colpa dell’amministrazione comunale”

Il presidente dell’Albenga Simone Marinelli non nasconde le ambizioni in vista del prossimo campionato di Eccellenza. “Vogliamo essere protagonisti – esordisce – vogliamo dire la nostra e fare divertire la piazza. Spero di divertirmi anche io. In un mese abbiamo fatto un miracolo perché abbiamo allestito una squadra tra le più attrezzate della categoria. Non voglio dire che vinciamo il campionato, ma sicuramente ci siamo anche noi”.

... » Leggi tutto