Altri mille positivi in 24 ore, risalgono le terapie intensive

Sono 1080 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore grazie a 884 tamponi molecolari e 4934 antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 178, Savona 228, Genova 373, Tigullio 113, La Spezia 187, non riconducibili a domiciliazione in Liguria 1. Il bollettino odierno non riporta nuovi decessi: i dati rimangono dunque quelli di 24 ore fa, compreso quello spezzino che riporta 625 vittime da inizio pandemia su 5440 a livello regionale. Al momento a Savona si contano 3080 casi, a Genova 9711, a Imperia 2692, alla Spezia 2745. Sul fronte ospedaliero dove ci sono sei ricoverati in più rispetto a ieri per un totale di 476 di cui 10 in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece i letti Covid nello Spezzino i ricoverati sono 83, tutti in media intensità. Nelle ultime 24 ore infine in Liguria sono guarite 1578 persone per un numero complessivo di 509138 da inizio emergenza.

