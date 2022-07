Calcio, entusiasmo ad Albenga per la presentazione ufficiale della squadra bianconera (VIDEO)

Albenga. Grande entusiasmo in piazza San Michele per la presentazione ufficiale dell’Albenga, che quest’anno vivrà la prima stagione del nuovo corso societario capitanato da Simone Marinelli. Sul palco, presente anche il sindaco Riccardo Tomatis. La serata, condotta da Stefano Mentil, si è aperta con la firma da parte del nuovo presidente ingauno della petizione per il pronto soccorso di Albenga.

... » Leggi tutto