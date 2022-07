Cenerini non si scompone e attacca tutti: “Lega e Fdi zerbino di Peracchini nuovo imperatore. Su di me falsità e inesattezze”

“Se un uomo crede in quello che pensa e fa, va fino in fondo! La mia colpa? Conoscere la situazione dell’Umbertino e ascoltare i cittadini”- Ma Matteo Salvini che afferma “prima gli italiani” e Giorgia Meloni che vuole la tolleranza zero nelle periferie, entrambi per il blocco dei porti e per l’espulsione dei clandestini, sanno cosa fanno i loro prodi dirigenti in periferia?”. Non le manda a dire, come è nel suo costume, Fabio Cenerini e dopo essere uscito dal coro nell’ultimo consiglio comunale che trattava il tema della sicurezza nel quartiere Umberto I, ora risponde per le rime alla nota stampa di Lega e Fdi, i principali partiti che sostengono la maggioranza del sindaco: “Il comunicato di Lega e FDI denota prima di tutto grande superficialità, perché la mia mozione è imperniata sul degrado, mentre loro parlano solo di sicurezza, ma almeno leggete prima di parlare, risparmiereste delle figuracce. Tengo a ribattere punto per punto alle sciocchezze affermate dai colleghi dei due gruppi di maggioranza. La mia sarebbe solo stucchevole polemica: veniamo ai fatti, mi accusano di non aver condiviso la mozione con la maggioranza e perché avrei dovuto farlo? Non dicono che è dall’estate scorsa che sollevo il problema, i vari Viviani e Manucci se ne sono infischiati, mentre Ivani e Peracchini negavano addirittura il problema, Peracchini pubblicava nella famigerata chat di maggioranza, video fatti non si sa quando e da chi, di una piazza notturna, tranquilla e deserta, tanto che come dovrebbero sapere pure loro sono arrivato a dirgli una sera ti vengo a prendere in villa ai Colli e vieni giù con me in Piazza Brin. Di più: sempre il duo Peracchini-Ivani affermava che i vigili la notte non possono andarci perché è settore della polizia di stato, cosa smentita dai vertici della questura. Hanno fatto il solito elenco autocelebrativo, i nuovi vigili, ma in quanti sono stati pensionati? Perché il dato vero è il saldo fra nuovi assunti e pensionati. Adesso arrivano pure i droni, così potremo vedere la gente che si ubriaca e poi urina, persino dall’alto, utile visto che lo sappiamo già. Ah no lo negano”.

E ancora. “Come un bambino avrei fatto la mozione per una presunta diatriba col sindaco, avrei messo io di mezzo un intero quartiere, ma come è possibile scrivere queste assurdità? A maggio ho portato i rappresentanti del comitato di Via Firenze, disperati per la situazione dal sindaco. E lui gli ha fatto in modo arrogante il solito elenco di meriti e se n’è fregato del problema: quindi visto che Lega e FDI se ne fregano quanto lui, gli basta avere un paio di assessorati e tutto va bene… dimenticavo i futuri posti nelle partecipate… ho presentato la mozione, fra l’altro mi meraviglio di Manucci che non dovrebbe essere inesperto come gli altri, perché la mozione è soltanto un atto di indirizzo politico non vincolante! Chiedeva lo stop al bere smodato ovunque e orari certi per lo stop alla musica! Ma che cose razziste per i nuovi paladini del politicamente corretto! Altro punto affermano che sono stato candidato ed eletto in una lista di Peracchini e quindi? Intendete che dovrei pigiare un tastino a comando del nuovo imperatore come fate voi? Bella opinione della democrazia che avete”. C’è di più: “Dopo cinque anni di governo continuate ad accusare la sinistra pure per la musica alta, ma non vi vergognate? Lo sapete che Guerri, neo-assessore alla sicurezza, era proprio in quella sinistra 2002/2008 Democratici di sinistra: l’imperatore ha fatto questo e voi zitti, ma non è un assessorato qualificante per quelle che dovrebbero essere le vostre battaglie? Ma chi se ne frega: un paio di poltrone a testa, alcune sembrano più strapuntini, ma l’indennità non cambia ed è quello che conta! FDI aveva Salmeri, dirigente della polizia di stato in pensione, quindi un esperto, ma il posto in questo caso è andato all’ex Ds Giulio Guerri, che tiene famiglia, da applausi! Potrei dire molto di più ma per ora mi fermo qua. La realtà è che mi sembra che al nuovo imperatore Peracchini siano interessati soltanto i voti dei nuovi italiani, che quindi non vanno disturbati. Sapete benissimo che fino all’ultimo ho cercato la mediazione, ho chiesto l’impegno a Peracchini sul bere e sulla musica, ma l’arrogante nuovo imperatore spezzino, al grido di ho vinto le elezioni da solo, mi ha schernito facendo il solito elenco di quanto è bravo. La verità è che da vero uomo doveva eliminare l’unica voce libera in maggioranza, di una persona leale e di destra come me, soltanto perché osa pensare ed esprimere le sue opinioni, cosa a voi ultimamente sconosciuta. Quindi nessuna strumentalizzazione politica, ma ho solo cercato di risolvere un problema, sbeffeggiato e tradito dalla mia maggioranza, che di destra non ha niente, ma assomiglia tanto alla vecchia sinistra. Iin effetti in parecchi sono passati di qua, poi racconteremo anche chi, a partire dal più importante… Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui! Un aforisma che amo di Ezra Pound. Riflettete su queste parole, invece di pigiare un tasto a comando del nuovo imperatore spezzino, o almeno quello che si crede lui”.

L'articolo Cenerini non si scompone e attacca tutti: "Lega e Fdi zerbino di Peracchini nuovo imperatore. Su di me falsità e inesattezze"

