Cinghiale recuperato dall’intercapedine, gli animalisti: “Nessun lieto fine, è stato abbattuto”

Genova. “Nessun lieto fine, l’unica esito per casi come questo è l’abbattimento dell’animale“. A dirlo sono gli Animalisti genovesi, in riferimento al recupero del grosso esemplare di cinghiale poi sedato e recuperato dai vigili del fuoco. “Nessun lieto fine,“. A dirlo sono gliin riferimento al recupero del grosso esemplare di cinghiale caduto ieri in una intercapedine di un palazzo a Marassi,

Secondo quanto riportano gli animalisti in una nota stampa di replica alla notizia diffusa dalla stampa cittadina della “messa in salvo”, secondo alcune fonti dirette l’animale sarebbe già stato abbattuto, come è “prassi” in situazioni del genere. “Non esiste lieto fine per i cinghiali catturati, anche a seguito di cadute o infortuni. Spesso si racconta che vengono liberati “nei boschi”, ma non è così. Non succede mai”.

“Non credo sia degno di un Paese Civile ammazzare animali in difficoltà anzichè salvarli – scrive Fabio Dolia, uno dei rappresentanti degli animalisti genovesi – ma questo succede per via della Legge 221/2015, o meglio per una successiva interpretazione eccessivamente restrittiva da parte dell’Ispra, che noi non condividiamo ma che ovviamente è sostenuta dalla Regione Liguria“.

non è consentito il rilascio negli ambiti naturali, come sottolineato dalla nota ISPRA prot. 47514 del 20 luglio 2016″. Questo il passaggio dello per i quali non è previsto nessun rilascio nei boschi. “La presenza di cinghiali al di fuori degli ambiti naturali produce notevoli rischi per la pubblica incolumità, contrasti con gli agenti della Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico Ambientale che debbono provvedere alla rimozione di questi animali per cui, si ricorda,come sottolineato dalla nota ISPRA prot. 47514 del 20 luglio 2016″. Questo il passaggio dello studio propedeutico del Piano Faunistico di Regione Liguria , dove a pagine 38 si evidenzia la sorte di ogni selvatico catturato,

Ma non solo. Gli animalisti sottolineano ancora una volta come gli abbattimenti massivi non siano efficaci alla riduzione della popolazione di ungulati, che reagiscono alla “perdite” con una successiva esplosione della riproduttività. Ed è lo stesso documento di Regione Liguria che riporta questa argomento: “I problemi legati alla presenza dei cinghiali spesso vengono associati alla loro abbondanza – si legge nel documento di Regione Liguria, sempre a pagina 38 – nella nostra regione non esiste invece correlazione diretta tra danni e conflitti e numerosità della specie, perlomeno per quello che riguarda le riduzioni di densità che potrebbero essere prodotte con azioni di controllo diretto e tantomeno con l’attività venatoria che in questi ultimi trent’anni si è dimostrata completamente inefficace per produrre sensibili riduzioni di densità. Del resto la L. n. 157/92 subordina l’ammissibilità della caccia all’esigenza di conservazione, il cinghiale è una specie molto prolifica che reagisce alla minima riduzione di densità con un esplosivo successo riproduttivo che restaura in maniera veloce le condizioni preesistenti al prelievo“.

