Genova. Continua il progressivo calo dei positivi al covid in Liguria: i contagiati attualmente sono 20511, 498 in meno rispetto a ieri. Una settimana fa erano 23647. Ma al calo dei positivi non corrisponde la diminuzione degli ospedalizzati: sono 476 (10 in terapia intensiva, 2 in più rispetto alle 24 ore precedenti), sei più di ieri. E una settimana fa erano 468.

