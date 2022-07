Day off dopo l’amichevole, Luca Gotti sceglie l’azzurro

Un day off più che meritato dopo due settimane pieno in ritiro e le calde trasferte amichevoli di Padova e, giusto ieri, Angers, capoluogo della Loira. Ritornato in serata dalla Francia, il gruppo è stato liberato per una domenica di riposo, chi in famiglia, magari in montagna o al mare. Una scelta, quest’ultima, che ha fatto Luca Gotti, immortalato in Calata Doria in attesa d’imbarcarsi per raggiungere presumibilmente l’isola Palmaria, dala parte opposta del canale di Porto Venere o magari fare un giro perlustrativo fra le cale e le spiaggette dell’Arcipelago spezzino. Amante del genere, come da lui stesso raccontato in un’intervista: in attesa di poter visitare da vicino l’isola del Tino, quando arriverà il fatidico giorno di San Venerio.

