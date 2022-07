Fuga dalla Rems di Calice al Cornoviglio, paziente rintracciato e condotto in ospedale

Un paziente è scappato dalla Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di Calice al Cornoviglio, in Val di Vara. L’episodio risale alla giornata di venerdì quando l’uomo è stato notato scavalcare una delle recinzioni. In merito all’episodio interviene la direzione di Asl 5: “Il paziente è stato individuato mentre scavalcava la rete di protezione. Immediatamente è stata attivato la procedura secondo il protocollo d’intesa con le forze dell’ordine ed allertato il 112. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e hanno subito rintracciato l’ospite che è stato quindi condotto in ospedale per gli accertamenti e le valutazioni del caso. Asl 5 sta verificando con i gestori della struttura le cause che hanno determinato la fuga dalla Rems dell’ospite”.

