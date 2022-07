Giovanissimo lupo si intrufola in un’abitazione, arrivano i Vigili del Fuoco e viene rimesso in libertà

Stavano rientrando nella propria abitazione quando hanno visto un animale, molto simile a un lupo, entrare in casa. Sbigottiti della presenza, per precauzione, i padroni di casa hanno preferito chiamare i Vigili del fuoco. L’episodio risale alle 17 di oggi pomeriggio a Pogliasca, frazione di Borghetto Vara, dove una famiglia ha notato la presenza del quadrupede. Quando i pompieri sono entrati hanno individuato l’animale rintanato sopra un armadio. Con estrema delicatezza e un laccio apposito sono riusciti ad allontanarlo dal rifugio improvvisato. L’animale era un po’ spaventato ma innocuo, con tutta probabilità si trattava di un esemplare, di un annetto circa, che per struttura e dimensione presentava le caratteristiche un giovanissimo esemplare di lupo. Trattandosi di un animale selvatico una volta allontanato dall’abitazione è stato rimesso in libertà.

