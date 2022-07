Il navigatore oceanico Giancarlo Pedote ad Andora, sindaco: “Esempio di determinazione, preparazione, coraggio e umanità”

Andora. Non è così facile poter incontrare in Italia Giancarlo Pedote, impegnato com’è in Francia, dove vive, nei test sulla sua IMOCA Prysmian Group. Il pubblico degli appassionati di vela che segue le imprese del navigatore oceanico in solitaria, anche attraverso i suoi video sui social, non ha perso l’occasione data dalla rassegna “Porto sotto le Stelle” affollando la platea allestita nel suggestivo molo sottoflutto del Porto turistico di Andora.

