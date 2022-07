Imperia, al via Vicolarte: riaperta la chiesa Nostra Signora della Neve a Poggi

Imperia. Nel centro storico di Poggi è andata in scena la seconda edizione di Vicolarte, mostra itinerante di pittura, fotografia e, per la prima volta da quest’anno, anche poesia.

Per l’occasione, nel pomeriggio di oggi, i caruggi e le piazzette storiche sono diventate una galleria a cielo aperto, con accesso libero e gratuito ai visitatori. La manifestazione ha fatto da cornice all‘importante riapertura della chiesa del paese, Nostra Signora della Neve, chiusa da anni per ristrutturazione, e alla svelatura della targa in onore della pittrice Rita Saglietto, che è avvenuta alla presenza del sindaco Claudio Scajola. A seguire è stata effettuata l’apertura solenne del portone ed è stata celebrata la santa messa alla presenza del vescovo di Albenga.

