Rapina all’Autogrill Magra Ovest, solidarietà dei sindacati ai lavoratori

“Esprimiamo la nostra massima solidarietà ai lavoratori dell’Autogrill di Santo Stefano Magra Est che hanno subito una rapina a mano armata”. Così Giorgia Vallone, Filcams Cgil, Mirko Talamone, Fisascat Cisl e Giacomo Battistelli, Uiltucs Uil, commentano quanto accaduto nella serata di ieri in Val di Magra.

“Nel prossimo incontro con l’azienda – proseguono – ribadiremo che è necessario un incremento di prevenzione e di sicurezza per i lavoratori degli Autogrill, introducendo guardie giurate nelle ore notturne, e turni che prevedono la compresenza di più addetti, scongiurando la prassi dei monopresidi nelle ore notturne anche di inverno. Non è pensabile che i lavoratori degli Autogrill, che già svolgono un lavoro impegnativo, siano sottoposti anche al rischio di rapine e della propria incolumità”.



