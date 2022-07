Rapinano armi in pugno l’Autogrill Magra Ovest. Caccia all’uomo per quattro rapinatori

Tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione ieri sera all’interno dell’Autogrill della stazione di servizio Magra Ovest, lungo la A12, nel comune di Santo Stefano Magra, riuscendo a portare via una ingente quantità di denaro. I tre malviventi hanno portato a termine un colpo fulmineo, preparato in ogni dettaglio, e si sono dileguati con la stessa rapidità con la quale erano comparsi.

All’interno dell’area di ristoro, oltre al personale, c’erano anche alcuni clienti, rimasti impietriti alla vista delle armi e immediatamente consci di quello che stava accadendo.

I tre rapinatori hanno raggiunto l’area di servizio dalle strade esterne rispetto all’autostrada, seguendo quel dedalo di stradine che i giovani in cerca di colazioni all’alba conoscono bene. Una volta all’interno dell’Autogrill hanno intimato alla cassiera di riempire una borsa e quando i contanti in cassa erano stati prelevati tutti i banditi si sono nuovamente diretti verso il retro, dove li attendeva un complice a bordo di un’auto pronta a sgommare via.

