Pigna. La serata del 3 agosto il paese sarà animato dalla celebrazione in onore del maestro Redento Raimondo, uno dei maggiori talenti musicali del ‘900 di tutta la provincia, che con le sue composizioni e con il suo talento innato, è stato in grado di far sì che la musica diventasse un caposaldo dell’intera comunità pignasca.

... » Leggi tutto