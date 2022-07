Tre lettere di Capellini: quando da rettore dell’Università di Bologna invitò gli spezzini

Concludo oggi la serie di tre lettere che Giovanni Capellini inviò alla Sua città e che i periodici locali divulgano. Si tratta di missive che la letteratura nostrana ha sempre ignorato perché sono pubblicate su un giornale e qua nessuno ha mai letto la stampa locale trascurando questo importante archivio di notizie. Anche in storiografia si può essere radical-chic e storcere il naso davanti a documenti giudicati figli spuri di un dio minore se non addirittura infimo. Ma le lettere di Capellini non si trovano all’Archivio di Stato. La comunicazione di cui dico oggi, è del tutto diversa dalle precedenti. Capellini, Rettore a UniBologna dal 1885, alla fine dell’87 indice solenni festeggiamenti per l’anno successivo quando l’Ateneo felsineo, il più antico in Europa, compie 800 anni. Dietro alle celebrazioni c’è lo zampino di Giosuè Carducci che là insegna Eloquenza italiana dal 1860. Ma chi le promulga è lui, il Rector Universitatis Bononiensis, e lui spedisce l’invito in aulico latino a tutte le Università italiane e straniere (in calce il testo e la mia traduzione).

