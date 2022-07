Tunnel subportuale, i dubbi della Soprintendenza: “Casa 25 aprile sarà demolita? Rivedere il progetto”

Genova. Una relazione di sette pagine in cui vengono messi sul tavolo tutti i dubbi legati alla conservazione del patrimonio storico e paesaggistico interessato direttamente dal mega progetto del tunnel subportuale di Genova, presentato in queste settimane da Autostrade per l’Italia, e che prevede il collegamento diretto tra viale Brigate Partigiane e Lungomare Canepa, con una interconnessione in zona Madre di Dio Sono le osservazioni della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio di Genova, depositate in questi giorni presso gli uffici tecnici di Regione Liguria dove il progetto è in fase di valutazione di impatto ambientale.

