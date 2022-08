Savona. Mercoledì 3 agosto alle ore 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta monsignor Calogero Marino presiederà la messa pontificale per la memoria liturgica del beato Ottaviano, vescovo dal 1119 al 1128 e al quale è anche dedicata una via nel quartiere Villetta. Ottaviano studiò a Pavia e nel Monastero San Pietro in Ciel d’Oro prese i voti dell’Ordine di San Benedetto.

