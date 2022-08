Ampliamento Fincantieri Riva Trigoso, Muzio (FI): “Necessario un tavolo di confronto tecnico-politico”

Genova. Il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro delle Commissioni Attività Produttive e Ambiente e Territorio, interviene sulla proposta di ampliamento dello stabilimento di Riva Trigoso presentata da Fincantieri.

“La Regione, tramite il Settore Ecosistema Costiero – dichiara Muzio – ha evidenziato chiaramente che si tratta di un’opera assai complessa, che non può essere assolutamente considerata come un intervento di difesa costiera, in quanto i nuovi pontili ‘rappresentano solo un aggetto verso il mare su pali’. Nelle sue osservazioni la Regione sottolinea altresì il significativo impatto ambientale dell’opera e raccomanda, nel caso si rivelasse strategica per lo sviluppo dell’azienda, di ridurne le dimensioni, di ‘limitarne il più possibile lo sviluppo longitudinale’ e addirittura di ubicarla a levante e non a ponente dello scalo già esistente. Tutti questi elementi, tenendo naturalmente conto dell’importanza della questione occupazionale e del consolidamento di una realtà industriale quale Fincantieri, inducono ad una forte riflessione, che deve a mio avviso essere oggetto di un tavolo tecnico-politico con i soggetti coinvolti”.

