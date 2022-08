Arcola, rinviati a settembre i lavori di Piazza Garibaldi. Progetto di recupero per la Casa della musica di Cerri

Il Comune di Arcola ha aderito al bando regionale per la riqualificazione urbana con un progetto di recupero della Casa della musica di Cerri. Ne ha dato informazioni in consiglio comunale la sindaca Monica Paganini. “Abbiamo elaborato un progetto di recupero di questo luogo storico, edificio di proprietà comunale che era un centro ricreativo importante per la comunità di Cerri, e nella progettazione abbiamo inserito anche il recupero e la riqualificazione di Via Sant’Anna, la via principale del borgo. Confidiamo nella valutazione positiva del progetto”, ha spiegato la prima cittadina.

Paganini ha altresì riferito che sono terminati i lavori di ristrutturazione del tetto del castello e sono stati avviati quelli per il restauro della balaustra e della sala del consiglio; per ultimi partiranno poi i lavori di restauro della scala interna. La sindaca ha poi aggiunto che “vista l’attuale situazione di piena ripresa delle attività commerciali, abbiamo pensato di rinviare a settembre l’intervento di recupero e riqualificazione di Piazza Garibaldi“. E, ha proseguito, “abbiamo avviato la manutenzione e il restyling per il rinnovamento del piccolo edificio ex Circolo Endas di Trebiano per rimetterlo in funzione e poter ricostituire un altro punto di aggregazione importante”.

“Penso che in questi due mesi – ha concluso la prima cittadina – i lavori in corso menzionati e quelli che inizieranno a settembre potranno essere portati a compimento, mentre il progetto per Cerri pensiamo sarà valutato entro fine anno”.

