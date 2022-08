Sanremo. Un guineano di 50 anni è stato arrestato ieri sera dagli agenti della Sezione Investigativa del commissariato di Sanremo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: l’uomo, che ha numerosi precedenti di polizia, era in possesso di cinquanta grammi di cocaina suddivisa in sessanta dosi, pronte per essere vendute.

