Cisita alla ricerca di spazi per un hub formativo efficiente. E bisogna educare una community di orientatori

Parallelamente alle strategie per colpire il target di riferimento con rinnovata efficacia, Cisita punta anche a migliorare le strutture a disposizione degli studenti. Oggi c’è la disponibilità di tre capannoni all’interno dell’Arsenale militare, ma il futuro sembra destinato a concretizzarsi al di qua del muro. “L’hub formativo è centrale per la nostra attività, sul territorio abbiamo eccellenze nell’ambito della formazione come Its, Formimpresa, Scuola nazionale trasporti e logistica e lo stesso Cisita – spiega a CDS la presidente Giorgia Bucchioni – ed è necessario avere a disposizione un ambiente confortevole, moderno e attuale per formare giovani che contribuiscano a migliorare la competitività del territorio. L’ideale sarebbe un hub in un’unica struttura con aule, laboratori, un’area per le start up, il digital innovation hub, lo spazio per sviluppare strategie green e per la transizione, che sono pilastri del Pnrr. Sembra che stiamo pensando a qualcosa di straordinario, ma in Europa tutto questo accade da anni. E’ necessario superare la frammentazione per realizzare una cittadella in cui si mescolino le esperienze delle aziende, gli enti di formazione e i ragazzi. Questa è la chiave di volta per sviluppare un sistema formativo sociale che funzioni al meglio. Per questo – svela Bucchioni – abbiamo contatti costanti per la ricerca di spazi idonei con il sindaco della Spezia e con l’Autorità di sistema portuale, ente interessato per la formazione nel comparto marittimo. Non deve trattarsi necessariamente di spazi racchiusi in un unico edificio, ma anche soltanto circoscritti in una zona della città, che peraltro potrebbe trarne giovamento, portando la sempre positiva presenza degli studenti e dei giovani. Una situazione del genere contribuirebbe e saldare ancora di più quell’alleanza necessaria con la famiglia atta a trovare il percorso formativo ideale”.

... » Leggi tutto