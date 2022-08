Liguria. “Certamente posso dire che non andremo con Pd e Movimento 5 Stelle. Questa settimana ci metteremo ad ascoltare cosa succede per decidere a chi dare il nostro appoggio. Non darei nulla per scontato“. Una prima cosa l’ha messa in chiaro Giovanni Toti, uno dei protagonisti di quell’area politica di centro ancora in cerca di una collocazione per le elezioni del 25 settembre.

... » Leggi tutto