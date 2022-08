Eventi e manifestazioni in agosto del Comune di Taggia

Taggia. Prosegue l’estate , con tanti eventi e manifestazioni per tutto agosto. Un mese ricco di musica, cultura, sport, giornate commerciali e tanto divertimento. Il calendario è frutto della sinergia tra l’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte, i consiglieri comunali Giancarlo Ceresola e Chiara Cerri, gli uffici comunali e le tante associazioni e realtà del territorio. Si parte questa sera con il grande teatro: una mini-rassegna proposta dal Teatro del Banchero. La prima serata di oggi vede lo spettacolo “Eva” liberamente tratto da ‘Il diario di Eva’ di Mark Twain, con Mariella Speranza e Valeria Puppo, regia e adattamento di Gianni Masella, a cura del Teatro Appeso a un Filo. Appuntamento alle 21.00 all’anfiteatro del Castello.

La seconda serata della rassegna è in programma giovedì 4 agosto, sempre alle 21 al Castello: ‘Vita e boschi’ di e con Pino Petruzzelli a cura del Teatro Ipotesi.

Sempre per le serate legate al teatro, da sottolineare l’appuntamento di venerdì 12 agosto alle 21.00 in piazza Farini a Taggia con il Teatro dell’Albero: ‘Due chiacchiere al parco’.

