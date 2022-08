Il Festival Paganiniano entra in agosto con Eloisa Cascio

Inizia la seconda parte del Festival Paganiniano, e parte il 2 agosto, presso l’Oratorio di Santa Maria Assunta in Ameglia, e sul palco salirà la pianista Eloisa Cascio. La Cascio, diplomata con lode e menzione in pianoforte al Conservatorio di Benevento con Tina Babuscio, in clavicembalo, Musica Corale e Musica da Camera presso i Conservatori di Campobasso, Avellino e Napoli, si è perfezionata a Fiesole con Pietro De Maria e a Milano con Emilia Fadini. Ha seguito Masterclass tenute Laura De Fusco, Bruno Canino, Peter Lang Gottlieb Jiracek von Armin e Johannes Kropfitsch ai Wiener Musik Seminar e, all’Accademie Internationale d’Etè a Nizza con Domique Merlet e Olivier Gardon, nonché con, Oleg Marshev, Paolo Bordoni, Fausto Di Cesare. Ha tenuto concerti in tutta Europa, partecipando ai più importanti festival, ha eseguito i concerti di Mendelssohn e di Bach, con i quartetti Aron Wien, Salzburg Klassik, Apollon, Manfredi e Maffei i quintetti di Dvorak, Brahms e Schumann e con l’Ensemble Berio del Conservatorio di Campobasso il Concerto per clavicembalo di Manuel De Falla. Nel 2016 la Facoltà di Musica dell’Università della Florida del Sud di Tampa le ha conferito il “Premio Speciale Steinway Piano Series”, concesso annualmente a pianisti di eccezionali qualità per promuoverne l’inizio della carriera. Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00, e prevede un programma con musiche di Mozart. Brahms, Schubert. Per il concerto verrà realizzato un servizio navetta, compreso nel costo del biglietto, con partenza da tre punti di raccolta in La Spezia (Viale Amendola, Piazza Europa, la Pianta) sino ad esaurimento posti previa prenotazione a info@sdclapsezia.it. La manifestazione è ideata e organizzata da Società dei Concerti ETS con il contributo di Regione Liguria, Fondazione Carispezianell’ambito del Bando Aperto 2022, Comune di Carro, oltre alla collaborazione di Comune e Provincia della Spezia, assieme a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano.

