Il Pietra Ligure volta pagina, Mario Pisano: “Pronti per vincere, abbiamo lavorato bene”

Pietra Ligure. C’è grande voglia di ripartire in casa biancazzurra. Dopo la retrocessione dello scorso anno, nonostante i tanti punti conquistati, il club del presidente Faggiano si presenta ai nastri di partenza con il coltello tra i denti al prossimo campionato di Promozione.

Prima di tuffarsi sulle prospettive della nuova annata, mister Mario Pisano hacommentato le parole pronunciate dal presidente Giulio Ivaldi in occasione della presentazione del Celle Varazze. Il numero uno della Federazione aveva elogiato l’allenatore varazzino Mazzocchi per come aveva interpretato il format, puntando il dito contro gli allenatori che avevano criticato il format (la presentazione del Celle Varazze). “Alcuni mister non hanno saputo interpretare il format e poi la colpa della retrocessione è stata attribuita alla Federazione”, aveva detto Ivaldi. Mario Pisano, sull’onda di quanto detto dal dg Filadelli, racconta di essersi sentito con Ivaldi e di essere stato informato che la critica non era a lui rivolta.

... » Leggi tutto