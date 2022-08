L’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar il 23 agosto a Ventimiglia

Ventimiglia. L’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, martedì 23 agosto sarà a Ventimiglia per presentare il suo primo libro tradotto in italiano: “All’arco di Tito. Un ambasciatore d’Israele nel Belpaese”. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Italia-Israele di Ventimiglia, in compartecipazione con i Lions Club Ventimiglia, avrà luogo alle 16 presso la sala capitolare della chiesa di Sant’Agostino. A introdurre l’ambasciatore sarà l’editore Guido Guastalla.

