Sanremo. Anche i vip scelgono di mangiare da Mamely. Il celebre pub, braceria e ristorante situato nel cuore di Sanremo, in via Gioberti 37, sabato 30 luglio ha avuto come ospite tra i suoi tavoli Fabio Alisei, celebre disk jokey e conduttore radiofonico di Radio 105.

... » Leggi tutto