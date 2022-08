This Frontier Needs Heroes al Club One-Eight

Un altro ospite internazionale sbarca al Club One-Eight di Sarzana per il consueto appuntamento musicale del giovedì. THIS FRONTIER NEEDS HEROES è lo pseudoniomo sotto il quale si cela il talentuoso cantante, chitarrista e songwriter americano Brad Lauretti. Originario di Brooklyn e trasferitosi da poco a Nashville, Tenessee, la patria del Country, il nostro eroe è uno dei personaggi di spicco della nuova scena Folk-Country alternativa ed indipendente d’oltre oceano. Con una voce che porta subito alla mente nomi del calibro di Billy Bragg, This Frontier Needs Heroes porta in giro una manciata di splendide canzoni che si inseriscono pienamente nel solco della tradizione del grande folk americano ed hanno come padri putativi Woody Guthrie e Pete Seeger. Brad ha portato in giro per il mondo tutti i suoi album, suonando praticamente ovunque, dai locali più piccoli ai più importanti festival di settore tra cui il Folk Alliance International, Magnolia Festival, Hickey Fest, Gamble Rogers Folk Festival, Gram Parsons Guitar Pull, End of the Road (UK), Reeperbahn, Incubate, Athfest, Clean Water Music Festival, Connection Festival, Daytrotter, Savannah Stopover, WDVX Blue Plate Special, Stetson Kennedy Foundation Literary Landmark Celebration, and the winner of the Artsville Songwriting Contest.

